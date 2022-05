Eurovision Song Contest su Spotify, sul podio dei brani più “streammati” di sempre ci sono due italiani (Di lunedì 2 maggio 2022) Prima di ogni Eurovision Song Contest, il confronto con le passate edizioni e il gioco dell'analisi storica e delle statistiche per formulare previsioni sulla gara in corso sono una tappa necessaria, oltre che tradizionale. Quest'anno, più che mai, fare il punto rispetto al passato ci regala una certa soddisfazione, che si aggiunge a quella di rivedere la più grande competizione canora internazionale trasmessa in mondovisione ospitata dal nostro paese. Uno studio realizzato da Uswitch sui volumi dello streaming di tutti i brani arrivati in finale dell'Eurovision Song Contest su Spotify, infatti, pone la musica italiana sul podio, al secondo e terzo posto con Zitti e buoni dei Måneskin e Soldi di Mahmood. La stessa ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 2 maggio 2022) Prima di ogni, il confronto con le passate edizioni e il gioco dell'analisi storica e delle statistiche per formulare previsioni sulla gara in corsouna tappa necessaria, oltre che tradizionale. Quest'anno, più che mai, fare il punto rispetto al passato ci regala una certa soddisfazione, che si aggiunge a quella di rivedere la più grande competizione canora internazionale trasmessa in mondovisione ospitata dal nostro paese. Uno studio realizzato da Uswitch sui volumi dello streaming di tutti iarrivati in finale dell'su, infatti, pone la musica italiana sul, al secondo e terzo posto con Zitti e buoni dei Måneskin e Soldi di Mahmood. La stessa ...

