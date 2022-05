Draghi: “Col pacchetto energia saremo più indipendenti dal gas russo. Da Lavrov un comizio falso e aberrante, e su Hitler parole oscene” (Di lunedì 2 maggio 2022) Il premier secco sul M5S: «Cerco la pace, l’Italia non si deve riposizionare, ma se l'Ucraina non riesce a difendersi avremo sottomissione e schiavitù di un paese democratico e sovrano. E questo in Italia nessuno lo vuole» Leggi su lastampa (Di lunedì 2 maggio 2022) Il premier secco sul M5S: «Cerco la pace, l’Italia non si deve riposizionare, ma se l'Ucraina non riesce a difendersi avremo sottomissione e schiavitù di un paese democratico e sovrano. E questo in Italia nessuno lo vuole»

AlexBazzaro : #Landini insiste col “vacciniamo tutto il mondo”. Non una parola sui lavoratori che non ha difeso. Muto sulle discr… - matteosalvinimi : Sono pronto a parlarne col Presidente Draghi, obiettivo Lega è che governo garantisca stanziamento di almeno altri… - LaPinky72 : RT @AlexBazzaro: #Landini insiste col “vacciniamo tutto il mondo”. Non una parola sui lavoratori che non ha difeso. Muto sulle discriminazi… - pentagram54 : RT @QLexPipiens: Draghi col distintivo della NATO anziché col tricolore. Quest'uomo, pur di realizzare la sua patologica ambizione personal… - AlfioSerafico : RT @AlexBazzaro: #Landini insiste col “vacciniamo tutto il mondo”. Non una parola sui lavoratori che non ha difeso. Muto sulle discriminazi… -