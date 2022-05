Cerchione: “De Laurentiis non è soddisfatto di Spalletti, spunta Emery” (Di lunedì 2 maggio 2022) De Laurentiis potrebbe dire addio a Luciano Spalletti, spunta Emery, lo rivela il giornalista Luca Cerchione. Il giornalista Luca Cerchione su Twitter ha lanciato una bomba di mercato. Il conduttore radiofonico fornirà maggiori informazioni a partire dalle 12:00 a 1FootballClub su 1StationRadio. “Milan ed Inter si contendono lo Scudetto dei rimpianti del Napoli. La società festeggia la qualificazione alla prossima UCL, ma Aurelio De Laurentiis non è soddisfatto di Spalletti e valuta possibili opzioni. Difficile l’esonero, ma non è da escludere. Il sogno di Aurelio è Unai Emery“, Luca Cerchione su Calcioinpillole.com ha poi aggiunto. “C’è chi è in fuga per la vittoria, come Milan ed Inter, e chi, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 2 maggio 2022) Depotrebbe dire addio a Luciano, lo rivela il giornalista Luca. Il giornalista Lucasu Twitter ha lanciato una bomba di mercato. Il conduttore radiofonico fornirà maggiori informazioni a partire dalle 12:00 a 1FootballClub su 1StationRadio. “Milan ed Inter si contendono lo Scudetto dei rimpianti del Napoli. La società festeggia la qualificazione alla prossima UCL, ma Aurelio Denon èdie valuta possibili opzioni. Difficile l’esonero, ma non è da escludere. Il sogno di Aurelio è Unai“, Lucasu Calcioinpillole.com ha poi aggiunto. “C’è chi è in fuga per la vittoria, come Milan ed Inter, e chi, ...

