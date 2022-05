Assegno unico INPS, ecco le date pagamento di maggio (Di lunedì 2 maggio 2022) Anche per il mese di maggio è previsto da parte dell’INPS il pagamento dell’Assegno unico Familiare: le date di accredito Sono in arrivo i pagamenti del mese di maggio relativi all’Assegno unico Familiare. Nonostante molte famiglie, tra cui i titolari di RdC sono ancora in attesa dei pagamenti relativi al mese di aprile (relativi quindi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 2 maggio 2022) Anche per il mese diè previsto da parte dell’ildell’Familiare: ledi accredito Sono in arrivo i pagamenti del mese direlativi all’Familiare. Nonostante molte famiglie, tra cui i titolari di RdC sono ancora in attesa dei pagamenti relativi al mese di aprile (relativi quindi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Cristin55872084 : @INPS_it Ma si sa qualcosa per assegno unico di aprile???? Nessuno dice niente - AmicideiBambini : Il Family Act sarà in vigore dal 12 maggio: asili nido, rette scolastiche, affitti agevolati … ecco tutte le novità… - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: Assegno unico, arrivate domande per 7,5 milioni di figli ma ne mancano 3,5 - aiconsultingsrl : Assegno Unico e Universale per i precettori del RdC: istruzioni dall'Inps - AteneoWeb : Assegno Unico e Universale per i precettori del RdC: istruzioni dall'Inps -