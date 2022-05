LuigiBevilacq17 : RT @cmdotcom: Il #Milan chiama, l'#Inter risponde. Chi è ora la favorita nel testa a testa scudetto? SONDAGGIO - sportli26181512 : SONDAGGIO Il Milan chiama, l'Inter risponde. Chi è ora la favorita nel testa a testa scudetto? SONDAGGIO: Tre curve… - cmdotcom : Il #Milan chiama, l'#Inter risponde. Chi è ora la favorita nel testa a testa scudetto? SONDAGGIO… - AlfredoPedulla : SONDAGGIO Milan e Inter in campo: secondo voi, vinceranno entrambe? Sì Solo il Milan Solo l'Inter Nessuna dell… - Kalulisme : @ScoutismoRN scusa avevo interpretato male il “sondaggio”. Avevo capito che il milan avesse fatto un sondaggio su u… -

Calciomercato.com

... contro la Juve) Inter 40,8 %30,8 % Napoli 28,4 %del 20 aprile (dopo il pesante successo dell'Inter nel derby di Coppa Italia) Inter 57,9 %42,1 %del 25 aprile (...Una situazione non semplice con l'Inter che deve sperare in un passo falso delper poter ...sul futuro di Simone Inzaghi in caso di fallimento scudetto è stato incentrato ildel canale ... SONDAGGIO Il Milan chiama, l'Inter risponde. Chi è ora la favorita nel testa a testa scudetto SONDAGGIO Intervenuto a Sky Sport 24, Riccardo Gentile ha parlato così dei punti di forza del Milan per questo rush finale: “Il Milan ha preso un gol nelle ultime sette partite ed è squadra con grande solidità ...Una situazione non semplice con l’Inter che deve sperare in un passo falso del Milan per poter vincere lo scudetto ... Inzaghi in caso di fallimento scudetto è stato incentrato il sondaggio del canale ...