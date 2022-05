Monsignor Salvucci | fresco di ordinazione episcopale | si presenta ai nuovi fedeli | ' Pesaro ora sei tu la mia casa'

(Di domenica 1 maggio 2022)- 'ora sei tu la miae non me ne vogliano Montegranaro e Fermo. Anche se in realtà facciamo tutti parte di una stessa famiglia, solo che adesso è più allargata'. Sono state le prime ...

... vescovo di Fano eRocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo, la diocesi da dove provieneche prima di insediarsi a Pesaro ha retto come parroco l'unità pastorale di ...PESARO - Grande attesa per l'ordinazione e l'ingresso del futuro vescovo, don Sandro, che da oggi sarà alla guida dell' arcidiocesi come successore diPiero Coccia. Sarà un lungo pomeriggio celebrativo con un cerimoniale ufficiale messo a punto con precisione ... Monsignor Salvucci, fresco di ordinazione episcopale, si presenta ai nuovi fedeli: «Pesaro ora sei tu la mia c Sono state le prime parole di saluto del neo vescovo di Pesaro, monsignor Sandro Salvucci fresco di ordinazione episcopale. Oggi pomeriggio una città in festa ha accolto l'ingresso del nuovo ...Don Salvucci, 57 anni compiuti il 3 aprile ... L’ordinazione episcopale avverrà con l’imposizione delle mani da parte di monsignor Coccia, come passaggio del testimone spirituale. In quel momento, ...