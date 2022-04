Freccero alimenta la bufala dei cadaveri che si muovono a Bucha

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 5 aprile 2022) “Quando ci si trova di fronte ad un episodio di tale ferocia ed efferatezza, scaturisce spontaneo il dubbio di trovarsi di fronte ad una false flag. Perché? Perché nessun attaccante in campo, dopo un autogol fortuito si accanirebbe a segnare una serie infinita di autogol per stracciare per sempre la possibilità di vittoria della sua stessa squadra”. Dopo aver instillato il dubbio sull’autenticità dell’attacco al teatro di Mariupol, Carlo, ex direttore di Rai 2 e ora membro della commissione complottista “Dubbio e Prevenzione”, mette in discussione anche i fatti di, dove l’esercito ucraino ha trovato oltre 400 civili massacrati dai militari russi prima di battere in ritirata. “A chi gioverebbe infatti una una strage? Non certo ai russi”, spiega all’Adnkronos avanzando dubbi sulla veridicità della versione fornita da Kyiv, esattamente come ...