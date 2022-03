Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 marzo 2022)DEL 2 MARZOORE 09:35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA CRITICA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, A CAUSA DI LAVORI IN CORSO LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE; IL TRAFFICO VIENE QUINDI DEVIATO SU PERCORSI ALTERNATIVI. RIMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA POMEZIA. SULLA CASSIA CODE ALTEZZA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE FILE SULLA NOMENTANA ALTEZZA COLLEVERDE VERSO IL GRA. INCOLONNAMENTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE VERSO SETTECAMINI E TRA VIALE DEL TECNOPOLO E SETTEVILLE VERSO TIVOLI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA. RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LA PONTINA ...