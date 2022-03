Un quasi-cristallo di luce svela proprietà della materia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un team di ricercatori del Politecnico di Milano e dell'Università di Rostock (Germania) ha scoperto ed osservato in laboratorio un nuovo tipo di transizione di fase in un bizzarro quasi-cristallo fatto di luce laser. La scoperta è stata recentemente pubblicata sulla rinomata rivista "Nature" e potrebbe aprire la strada ad una comprensione olistica del funzionamento interno di materiali complessi o artificiali ed al loro utilizzo in applicazioni avanzate basate su materiali a controllo di fase. "La scoperta di questa nuova transizione di fase nei quasi-cristalli, - afferma Stefano Longhi del Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano - oltre a rappresentare una svolta nella comprensione di alcuni fenomeni fondamentali della materia quantistica, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un team di ricercatori del Politecnico di Milano e dell'Università di Rostock (Germania) ha scoperto ed osservato in laboratorio un nuovo tipo di transizione di fase in un bizzarrofatto dilaser. La scoperta è stata recentemente pubblicata sulla rinomata rivista "Nature" e potrebbe aprire la strada ad una comprensione olistica del funzionamento interno dili complessi o artificiali ed al loro utilizzo in applicazioni avanzate basate suli a controllo di fase. "La scoperta di questa nuova transizione di fase nei-cristalli, - afferma Stefano Longhi del Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano - oltre a rappresentare una svolta nella comprensione di alcuni fenomeni fondamentaliquantistica, ...

Advertising

_Blondage_ : Ricordo capelli biondissimi e occhi di cristallo, sguardi umili, quasi vergognosi. Non sapevamo come comunicare per… - CrisciGloria : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 17.02.2022 Oggi siamo stati con Giuseppino in clinica per una ecografia alla tiroide, tutto è nella norma. Chi cap… - SAntoniucci : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 17.02.2022 Oggi siamo stati con Giuseppino in clinica per una ecografia alla tiroide, tutto è nella norma. Chi cap… -

Ultime Notizie dalla rete : quasi cristallo L'editoriale del Direttore: la Rossa promette, Rovampera mantiene In Formula Uno l'inverno è di cristallo. Va maneggiato con cura . Sconsigliato agitarsi troppo prima dell'uso. Vietato esaltarsi ... Per la prima volta dopo quasi due decenni senza i Pontefici Massimi ...

Innovazione, ricercatori PoliMi e Rostock aprono la strada a nuovi materiali ... è stata scoperta una tripla transizione di fase, in cui le proprietà topologiche, la conduttività e lo scambio di energia tra il quasi cristallo e l'ambiente circostante cambiano bruscamente, ma in ...

Ricerca, un quasi-cristallo di luce svela proprietà della materia Agenzia askanews Innovazione, ricercatori PoliMi e Rostock aprono la strada a nuovi materiali Un team di ricercatori del Politecnico di Milano e dell’Università di Rostock (Germania) ha scoperto ed osservato in laboratorio un nuovo tipo di ...

Aperta la strada a una nuova tipologia di materiali Potremo controllare e modificare simultaneamente e a piacimento le loro proprietà. Lo studio del Politecnico di Milano su "Nature" ...

In Formula Uno l'inverno è di. Va maneggiato con cura . Sconsigliato agitarsi troppo prima dell'uso. Vietato esaltarsi ... Per la prima volta dopodue decenni senza i Pontefici Massimi ...... è stata scoperta una tripla transizione di fase, in cui le proprietà topologiche, la conduttività e lo scambio di energia tra ile l'ambiente circostante cambiano bruscamente, ma in ...Un team di ricercatori del Politecnico di Milano e dell’Università di Rostock (Germania) ha scoperto ed osservato in laboratorio un nuovo tipo di ...Potremo controllare e modificare simultaneamente e a piacimento le loro proprietà. Lo studio del Politecnico di Milano su "Nature" ...