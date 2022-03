Ucraina: Bellanova, 'no profughi serie A e B, ora modifiche trattato Dublino' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Non esistono profughi di serie A o B, ed è semplicemente vergognoso costruire gerarchie fondate sul colore della pelle. Chi fugge e arriva ai confini dell'Europa dall'altra parte del mondo lo fa fuggendo sempre da una guerra, dalla miseria, dalla povertà, da regimi antidemocratici. La tragedia Ucraina, e l'arrivo nei nostri Paesi di chi sta scappando da quel Paese, deve spingere l'Europa a cambiare radicalmente passo sul tema profughi e migranti, lavorando adesso per le obbligatorie modifiche al Regolamento di Dublino”. Così la Presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. “Le parole dell'Alto commissario Onu per i Rifugiati, già al lavoro per pianificare accoglienza per 4 milioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Non esistonodiA o B, ed è semplicemente vergognoso costruire gerarchie fondate sul colore della pelle. Chi fugge e arriva ai confini dell'Europa dall'altra parte del mondo lo fa fuggendo sempre da una guerra, dalla miseria, dalla povertà, da regimi antidemocratici. La tragedia, e l'arrivo nei nostri Paesi di chi sta scappando da quel Paese, deve spingere l'Europa a cambiare radicalmente passo sul temae migranti, lavorando adesso per le obbligatorieal Regolamento di”. Così la Presidente di Italia Viva Teresa, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. “Le parole dell'Alto commissario Onu per i Rifugiati, già al lavoro per pianificare accoglienza per 4 milioni di ...

