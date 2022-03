Serie B LIVE | Lecce-Ascoli 2-1 Monza-Parma 1-1 Vincono Pisa | Frosinone e Reggina

Advertising

cmdotcom : #SerieB : il #Lecce vince ed è primo. Ok #Pisa e #Frosinone , #MonzaParma 1-1. Tris #Reggina al #Vicenza , pari… - SalentoSport : 90'+7 #lecceascoli 3-1: Partita terminata! Non dimenticare di assegnare i voti ai giocatori!… - SalentoSport : 90'+5 #lecceascoli 3-1: Dal dischetto Coda (LECCE) mette la palla in rete! - cascinanotizie : ???? Pisa-Crotone: 3-2 13a vittoria stagionale, ma nerazzurri da rivedere ?? Nerazzurri a caccia della 13a vittoria s… - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: accorcia l'Ascoli -

Ultime Notizie dalla rete : Serie LIVE

Virgilio Sport

Krzysztof Piatek ha segnato complessivamente 12 gol in nove presenze di Coppa Italia, più di ogni altro giocatore diA dal suo esordio nella competizione nel 2018/2019. Dusan Vlahovic può ...DIRETTA PISA CROTONE (RISULTATO3 - 1): MOGOS ACCORCIA SU PUNIZIONE Cambio offensivo per il Crotone che non ha più nulla da ... COME SEGUIRE LA PARTITA DIB La diretta tv della partita Pisa ...86' - AMMONIZIONE REGGINA, giallo meritato per Bellomo, che alza il gomito in un contrasto. Pessimo ingresso del numero 10. 84' - Attacca ancora il Vicenza che cerca la rete che riaprirebbe la partita ...SERIE B, 27^ GIORNATA Benevento-Cremonese 1-1 [33' Improta (B), 36' Baez (C)] - giocata ieri Brescia-Perugia 2-1 [28' De Luca.