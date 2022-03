Roma, 5 arresti per spaccio: in manette anche una 18enne (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono ben cinque gli arresti effettuati nella zona est della periferia di Roma: si tratta del risultato delle quotidiane attività di controllo antidroga degli ultimi giorni. A intervenire sono stati i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca. La principale droga oggetto di spaccio è la cocaina, ma vi sono anche alcune dosi di hashish. spaccio a Roma, arrestata una giovanissima e fermato un 20enne Le prime quattro persone ad essere arrestate sono state trovate in possesso di droga in via dell’Archeologia, famosa piazza di spaccio. I soggetti sono un uomo di 35 anni del Marocco, un 37enne Romano, un algerino di 33 anni, e una 18enne Romana. Il 35enne era già sottoposto al divieto di dimora nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono ben cinque glieffettuati nella zona est della periferia di: si tratta del risultato delle quotidiane attività di controllo antidroga degli ultimi giorni. A intervenire sono stati i carabinieri della StazioneTor Bella Monaca. La principale droga oggetto diè la cocaina, ma vi sonoalcune dosi di hashish., arrestata una giovanissima e fermato un 20enne Le prime quattro persone ad essere arrestate sono state trovate in possesso di droga in via dell’Archeologia, famosa piazza di. I soggetti sono un uomo di 35 anni del Marocco, un 37enneno, un algerino di 33 anni, e unana. Il 35enne era già sottoposto al divieto di dimora nel ...

