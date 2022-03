Rivedere le fonti di energia Poi | se serve | metteremo anche il maglione

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Al direttore - Le difficoltà di approvvigionamento del gas si aggiungono alle ottime ragioni per cui bisognerebbe impegnarsi, oltre che sul fronte della produzione disu quello della riduzione dei consumi. Invece a casa mia, a Milano, il riscaldamento, centralizzato, va sempre a manetta. La temperatura, d’inverno, soprattutto quando fuori fa più freddo, oscilla tra i 22 e i 25 gradi: una sauna. Non va oltre perché teniamo spesso le finestre spalancate. A nulla valgono le mie frequenti email all’amministratore. Pare che appena la temperatura scenda nei limiti imposti dalla normativa – che pure esiste, ma appare largamente disapplicata – inizino le lamentele per il troppo freddo. Il problema non riguarda soltanto il mio stabile ma è piuttosto diffuso. Non vado a cena dagli amici portandomi dietro il termometro ma, su base empirica, posso ...