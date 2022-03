Ricerca | erbe aromatiche Aism per aiutare donne con sclerosi multipla

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute)() - "Non fermiamo laperché vorrei continuare a sperare. Vorrei che un giorno si potesse dire: c'è la cura” lo chiede Chiara, giovane mamma con. Lo chiede in occasione della Festa della Donna perché lacolpisce prevalentemente lecon un rapporto di 2 a 3 rispetto agli uomini. L'Associazione italiana) distribuirà piante di, a fronte di una donazione di 10 euro, perlama soprattutto per potenziare i servizi dedicati allecon. I volontari di ...

Tiscali Notizie

L'Associazione italiana Sclerosi Multipla (Aism) distribuirà piante di erbe aromatiche, a fronte di una donazione di 10 euro, per aiutare la ricerca ma soprattutto per potenziare i servizi dedicati ...