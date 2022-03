Rai Tre | succede tutto in diretta | “Sono molto preoccupato”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Rai Tre torna al centro dell’attenzione per quanto accaduto ieri sera nel corso di uno dei programmi di punta andato in onda come sempre in: le parole hanno trovato il benestare di tutti. Si torna a parlare di uno dei programmi di punta della terza rete della Rai, ovvero Carta Bianca che anche ieri nel corso dellaha come sempre toccato dei temi di grande importanza che hanno suscitato anche il malumore di alcuni degli ospiti presenti in studio e in collegamento con tanto di benestare della padrona di casa che in questa occasione non ha potuto fare a meno di trovarsi in accordo con le parole del noto opinionista. screen tv“” ha ammesso proprio Mauro Corona che da anni è uno delle presenza fisse del programma rientrato dopo un periodo di stop ...