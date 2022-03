"Non solo Covid". Bassetti, bomba sanitaria sull'Italia: i focolai tra i profughi ucrain in arriivo (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'ondata di profughi dall'ucraina rappresenta anche un grave problema sanitario. Ne è convinto Matteo Bassetti, ospite di Bianca Berlinguer a CartaBianca su Rai3. "La situazione in ucraina mi preoccupa moltissimo anche a livello sanitario e infettivologico - piega il direttore della Clinica di malattie infettive San Martino di Genova -. L'ucraina è vaccinata al 35% per il Covid e avevano già focolai di poliomielite". Due fronti ovviamente sottovalutati, visto che la priorità assoluta, al momento, è mettere al sicuro donne e bambini e ricollocarli nei vari paesi dell'Unione europea e nelle tante comunità ucraine presenti, dopo il primo soccorso sul confine in Polonia e Ungheria. L'orrore dell'attacco militare russo a Kiev, Kharkiv e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'ondata didall'a rappresenta anche un grave problema sanitario. Ne è convinto Matteo, ospite di Bianca Berlinguer a CartaBianca su Rai3. "La situazione ina mi preoccupa moltissimo anche a livello sanitario e infettivologico - piega il direttore della Clinica di malattie infettive San Martino di Genova -. L'a è vaccinata al 35% per ile avevano giàdi poliomielite". Due fronti ovviamente sottovalutati, visto che la priorità assoluta, al momento, è mettere al sicuro donne e bambini e ricollocarli nei vari paesi dell'Unione europea e nelle tante comunitàe presenti, dopo il primo soccorso sul confine in Polonia e Ungheria. L'orrore dell'attacco militare russo a Kiev, Kharkiv e ...

