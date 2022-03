MotoGP, Franco Morbidelli: è l’occasione della carriera. Yamaha ufficiale, deve dimostrarsi al livello di Quartararo (Di mercoledì 2 marzo 2022) La carriera di Franco Morbidelli è sempre stata molto simile ad una grande sfida e, molto spesso, il nativo di Roma queste difficoltà le ha sapute piegare al suo volere. Come dimenticare, per esempio, la sua esperienza nel team Yamaha Petronas con una moto di 2 anni più vecchia rispetto ai colleghi di marchio, ma con la quale sfiorò il titolo 2020. Uno degli esempi più calzanti della tenacia unità ad una innata qualità di “Franky” che, mai come in questo 2022, vuole provare a giocarsela sul serio. Dopo un campionato passato nel quale i guai al ginocchio lo hanno limitato e non poco, l’ex campione del mondo della Moto2 finalmente avrà la grande chance della sua avventura nella classe regina: avere tra le mani una moto con la quale puntare al titolo. Già nel finale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ladiè sempre stata molto simile ad una grande sfida e, molto spesso, il nativo di Roma queste difficoltà le ha sapute piegare al suo volere. Come dimenticare, per esempio, la sua esperienza nel teamPetronas con una moto di 2 anni più vecchia rispetto ai colleghi di marchio, ma con la quale sfiorò il titolo 2020. Uno degli esempi più calzantitenacia unità ad una innata qualità di “Franky” che, mai come in questo 2022, vuole provare a giocarsela sul serio. Dopo un campionato passato nel quale i guai al ginocchio lo hanno limitato e non poco, l’ex campione del mondoMoto2 finalmente avrà la grande chancesua avventura nella classe regina: avere tra le mani una moto con la quale puntare al titolo. Già nel finale ...

