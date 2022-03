Microsoft Flight Simulator, a sorpresa, su Xbox Cloud: ora giocabile da qualsiasi piattaforma (Di mercoledì 2 marzo 2022) Microsoft Flight Simulator, a sorpresa, è stato reso disponibile sul Cloud di Microsoft, di conseguenza il videogioco simulativo di volo per eccellenza è ora giocabile da qualsiasi piattaforma. Microsoft Flight Simulatore, 2/3/2022 – Computermagazine.itA dire il vero l’azienda di Redmond non aveva inizialmente annunciato in via ufficiale l’inserimento di MFS nel catalogo, ma il gioco era stato introdotto nello stesso ed era quindi disponibile. L’aggiunta, come specificato da Multiplayer.it, non risultava in evidenza sull’applicazione o sulla dashboard di Xbox, ma il videogame si poteva trovare nel catalogo dei titoli in Cloud, attraverso una ricerca ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022), a, è stato reso disponibile suldi, di conseguenza il videogioco simulativo di volo per eccellenza è oradae, 2/3/2022 – Computermagazine.itA dire il vero l’azienda di Redmond non aveva inizialmente annunciato in via ufficiale l’inserimento di MFS nel catalogo, ma il gioco era stato introdotto nello stesso ed era quindi disponibile. L’aggiunta, come specificato da Multiplayer.it, non risultava in evidenza sull’applicazione o sulla dashboard di, ma il videogame si poteva trovare nel catalogo dei titoli in, attraverso una ricerca ...

