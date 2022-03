Messina, 'Fiori di pesco': 13 condanne in appello (Di mercoledì 2 marzo 2022) Si è concluso con otto riduzioni di pena, cinque conferme e cinque prescrizioni il processo d'appello dell'operazione Fiori di pesco. L'inchiesta nel 2017 consentì di smantellare il clan Brunetto che ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 2 marzo 2022) Si è concluso con otto riduzioni di pena, cinque conferme e cinque prescrizioni il processo d'dell'operazionedi. L'inchiesta nel 2017 consentì di smantellare il clan Brunetto che ...

Ultime Notizie dalla rete : Messina Fiori Messina, 'Fiori di pesco': 13 condanne in appello Si è concluso con otto riduzioni di pena, cinque conferme e cinque prescrizioni il processo d'appello dell'operazione Fiori di pesco. L'inchiesta nel 2017 consentì di smantellare il clan Brunetto che operava nella valle dell'Alcantara. Il gruppo era in contatto con la famiglIa mafiosa degli Ercolano - Santapaola.

