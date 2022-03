“Le Iene”: questa sera in onda approfondimenti sulla guerra in Ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Stasera, mercoledì 2 marzo,in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, lo show condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro sul palco anche i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio Anna Safroncik, Carolina Crescentini e Dargen D’amico. Le Iene: anticipazioni dei servizi direttamente dal conflitto Nella puntata il reportage di Joe Bastianich dal confinetra Polonia e Ucraina racconta le conseguenze di una quotidianità ormai stravolta a causa della guerra esplosa nel cuore dell’Europa: la fuga dalle bombe, lo smarrimento, la disperazione, la fame e il freddo soprattutto di mamme e bambini che chiedono, oggi più che mai, tutto l’aiuto possibile. Che impatto avrà la guerra sulla nostra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sta, mercoledì 2 marzo,in primata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, lo show condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro sul palco anche i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio Anna Safroncik, Carolina Crescentini e Dargen D’amico. Le: anticipazioni dei servizi direttamente dal conflitto Nella puntata il reportage di Joe Bastianich dal confinetra Polonia eracconta le conseguenze di una quotidianità ormai stravolta a causa dellaesplosa nel cuore dell’Europa: la fuga dalle bombe, lo smarrimento, la disperazione, la fame e il freddo soprattutto di mamme e bambini che chiedono, oggi più che mai, tutto l’aiuto possibile. Che impatto avrà lanostra ...

