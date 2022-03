La curiosa storia dell' Arco di Flos

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Un amico elettricista una volta mi aveva fatto notare che il punto luce installato per le lampade a sospensione è la cosa più tirannica che si possa trovare in una casa: è quello che se lo assecondi ti condizionerà per tutto l’arredamento, con un domino che parte da “quindi qui sotto ci va per forza il tavolo da pranzo” fino a determinare come un sasso nello stagno tutto quello che sarà intorno; e che se non lo assecondi, rifiutandoti di stare alle sue regole, penzolerà irrimediabilmente orfano, dando alla casa un senso ineludibile di precarietà, foss’anche che tutto il resto è a posto e in ordine. Non so se era questo che Achille e Pier Giacomo Castiglioni avevano in mente quando hanno pensato alla loro lampada, nel 1962. Achille e Pier Giacomo Castiglioni, scatto di Luciano Ferri Se, come si dice, avessero come riferimento i lampioni stradali, esempio plastico ...