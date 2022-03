Il video che mostra la “bufala della guerra in Ucraina” è una bufala (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il web è una sorta di fattoria, dove pascolano bufale che accusano altre di essere bufale. Ma la realtà è che da tutto ciò ne viene fuori una narrazione basata su fake news negazioniste (attuate dagli stessi che per mesi hanno fatto propaganda no vax e oggi si sono “riscoperti” filo-russi anche in questo assurdo conflitto a Est). Il manto erboso su cui si adagia tutto ciò è, come al solito, Telegram. Perché è proprio lì che – anche in Italia – sta circolando la “notizia” della bufala sulla guerra Ucraina. Secondo quei “buoi che dicono cornuti agli asini”, il conflitto sarebbe una messa in scena. E il tutto sarebbe confermato da un filmato. Peccato che quel video sia vecchio di quasi dieci anni e sia stato girato in terra britannica. LEGGI ANCHE > La confusione di Fuori dal Coro ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il web è una sorta di fattoria, dove pascolano bufale che accusano altre di essere bufale. Ma la realtà è che da tutto ciò ne viene fuori una narrazione basata su fake news negazioniste (attuate dagli stessi che per mesi hanno fatto propaganda no vax e oggi si sono “riscoperti” filo-russi anche in questo assurdo conflitto a Est). Il manto erboso su cui si adagia tutto ciò è, come al solito, Telegram. Perché è proprio lì che – anche in Italia – sta circolando la “notizia”sulla. Secondo quei “buoi che dicono cornuti agli asini”, il conflitto sarebbe una messa in scena. E il tutto sarebbe confermato da un filmato. Peccato che quelsia vecchio di quasi dieci anni e sia stato girato in terra britannica. LEGGI ANCHE > La confusione di Fuori dal Coro ...

