Higuain: 'Rinato in MLS, qui sono più felice. In Europa frustrati e invidiosi, ho sofferto per le critiche' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo anno e stessa maglia per Gonzalo Higuain, che ha appena iniziato la terza stagione con l'Inter Miami in MLS e ha risposto così... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo anno e stessa maglia per Gonzalo, che ha appena iniziato la terza stagione con l'Inter Miami in MLS e ha risposto così...

Advertising

MarcoTroiano8 : RT @cmdotcom: #Higuain: 'Rinato in MLS, qui sono più felice. In Europa frustrati e invidiosi, ho sofferto per le critiche' - cmdotcom : #Higuain: 'Rinato in MLS, qui sono più felice. In Europa frustrati e invidiosi, ho sofferto per le critiche'… -