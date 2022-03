Guerra in Ucraina, discorso Macron stasera in tv: orario e come vederlo in streaming (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si rivolgerà stasera ai francesi alle ore 20 con un discorso in tv dedicato alla Guerra in Ucraina. Nel suo precedente discorso, giovedì scorso, aveva preso l’impegno di tenere informati i francesi sull’evolversi della situazione. Lo scorso 24 febbraio, quando era partita l’invasione russa, Macron “aveva assunto l’impegno di tenere i francesi informati sull’evolversi della situazione”, ha ricordato la presidenza, senza ulteriori commenti. “Miei cari connazionali”, ha poi scritto il presidente sul suo profilo ufficiale Twitter, “mi rivolgerò a voi questa sera alle 20 sulla Guerra in Ucraina”. C’è grande attesa per le parole del numero uno dello stato francese anche in virtù dei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel, si rivolgeràai francesi alle ore 20 con unin tv dedicato allain. Nel suo precedente, giovedì scorso, aveva preso l’impegno di tenere informati i francesi sull’evolversi della situazione. Lo scorso 24 febbraio, quando era partita l’invasione russa,“aveva assunto l’impegno di tenere i francesi informati sull’evolversi della situazione”, ha ricordato la presidenza, senza ulteriori commenti. “Miei cari connazionali”, ha poi scritto il presidente sul suo profilo ufficiale Twitter, “mi rivolgerò a voi questa sera alle 20 sullain”. C’è grande attesa per le parole del numero uno dello stato francese anche in virtù dei ...

