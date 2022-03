Guerra in Ucraina, attacco notturno a Kharkiv. Attesa per il secondo round dei negoziati (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo giorno di raid aerei e bombardamenti russi in Ucraina. I residenti di Kiev si sono svegliati al suono delle sirene di allarme, poche ore dopo che due missili dell'aviazione russa hanno colpito la torre della TV, uccidendo cinque persone e ferendone altre cinque. I militari di Vladimir Putin sono avanzati anche verso Kharkiv e Kherson, dove hanno preso il controllo del porto fluviale e della stazione. Intanto, nella notte italiana, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dedicato gran parte del suo discorso sullo stato dell'Unione alla situazione in Ucraina, ha definito Putin un "dittatore" che "ha fatto male i suoi calcoli" ed ha promesso al leader del Cremlino che "pagherà un prezzo" per le sue azioni.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo giorno di raid aerei e bombardamenti russi in. I residenti di Kiev si sono svegliati al suono delle sirene di allarme, poche ore dopo che due missili dell'aviazione russa hanno colpito la torre della TV, uccidendo cinque persone e ferendone altre cinque. I militari di Vladimir Putin sono avanzati anche versoe Kherson, dove hanno preso il controllo del porto fluviale e della stazione. Intanto, nella notte italiana, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dedicato gran parte del suo discorso sullo stato dell'Unione alla situazione in, ha definito Putin un "dittatore" che "ha fatto male i suoi calcoli" ed ha promesso al leader del Cremlino che "pagherà un prezzo" per le sue azioni.video width="746" height="420" ...

