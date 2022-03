Guerra in Ucraina: a una settimana dall’inizio del conflitto sono oltre 2mila i civili uccisi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev – sono oltre 2mila i civili ucraini uccisi dall’inizio dell’invasione della Russia in Ucraina il 24 febbraio. Centinaia di strutture, fra cui case, reti dei trasporti, ospedali, asili d’infanzia sono state distrutte. Lo affermano i servizi di emergenza ucraini, citati dal Guardian. sono invece 6mila i soldati russi uccisi nei primi sei giorni di invasione dell’Ucraina, come ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel settimo giorno di offensiva, le sirene d’allarme per gli attacchi aerei in Ucraina da parte delle truppe russe sono suonate in tutta la regione di Kiev, la capitale Ucraina, ma anche a Zhytomyr, a Pryluky nell’oblast ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev –ucrainidell’invasione della Russia inil 24 febbraio. Centinaia di strutture, fra cui case, reti dei trasporti, ospedali, asili d’infanziastate distrutte. Lo affermano i servizi di emergenza ucraini, citati dal Guardian.invece 6mila i soldati russinei primi sei giorni di invasione dell’, come ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel settimo giorno di offensiva, le sirene d’allarme per gli attacchi aerei inda parte delle truppe russesuonate in tutta la regione di Kiev, la capitale, ma anche a Zhytomyr, a Pryluky nell’oblast ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - webmodanettv : RT @SkyTG24: Guerra in #Ucraina: continuano le proteste per la pace nel mondo, da Roma all'India. FOTO - InformazioneA : #Gas Data la guerra tra #Russia e #Ucraina i vari paesi dell'#Europa stanno cercando delle alternative per le forn… -