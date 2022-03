Fortnite | arriva Ezio Auditore di Assassin’s Creed?

(Di mercoledì 2 marzo 2022) In rete sono comparsi alcuni leak che suggerirebbero l’arrivo di, l’eroe dei primi, all’interno diIl battle royale di casa Epic Games,, ha oramai superato i confini del semplice shooter, divenendo a tutti gli effetti un vero e proprio fenomeno della cultura pop. Non sono stati, difatti, rari i concerti virtuali tenuti da svariate celebrità, oltre a numerosi contenuti figli di un crossover con altri popolari franchise. Tra le prossime new entry, almeno stando ad un rumor, dovremmo trovare, con la celebre saga firmata Ubisoft che dovrebbe fare la sua comparsa nel gioco nella forma dell’iconicopronto ad ...

... compresi quelli del cinema e star di Hollywood come The Rock , anche le superstar del mondo dei videogiochi arrivano in. Ezio Auditore è probabilmente uno degli eroi più famosi della ...In rete sono comparsi alcuni leak che suggerirebbero l'arrivo di Ezio Auditore, l'eroe dei primi Assassin's Creed, all'interno di Fortnite.Secondo un leak, Ezio Auditore da Firenze di Assassin's Creed 2 è in arrivo in Fortnite, il battle royale di Epic Games Store.. Ezio Auditore da Firenze, protagonista di Assassin's Creed 2 e ...