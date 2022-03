Eredità, quanto ha guadagnato il campione Alessio: il montepremi vinto fino ad ora (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ogni giorno l’Eredità, il quiz game di Rai 1, tiene incollati al televisore migliaia e migliaia di telespettatori, che insieme a Flavio Insinna e ai concorrenti giocano da casa. Tutti lì pronti a indovinare le parole, tutti in attesa della Ghigliottina, il gioco finale dove in palio di solito c’è un bel montepremi. E Alessio, uno dei campioni più giovani, lo sa bene perché ha vinto ed è stato protagonista indiscusso di moltissime puntate. Chi è il campione Alessio dell’Eredità? Alessio ha 18 anni, è di Roma e frequenta l’ultimo anno del Liceo Linguistico. E’ stato uno dei protagonisti dell’Eredità, noto quiz game di Rai 1, ed è riuscito anche a vincere, seppur una sola volta, alla Ghigliottina un montepremi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ogni giorno l’, il quiz game di Rai 1, tiene incollati al televisore migliaia e migliaia di telespettatori, che insieme a Flavio Insinna e ai concorrenti giocano da casa. Tutti lì pronti a indovinare le parole, tutti in attesa della Ghigliottina, il gioco finale dove in palio di solito c’è un bel. E, uno dei campioni più giovani, lo sa bene perché haed è stato protagonista indiscusso di moltissime puntate. Chi è ildell’ha 18 anni, è di Roma e frequenta l’ultimo anno del Liceo Linguistico. E’ stato uno dei protagonisti dell’, noto quiz game di Rai 1, ed è riuscito anche a vincere, seppur una sola volta, alla Ghigliottina un...

