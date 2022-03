Dostoevskij, Nori lascia in sospeso la Bicocca: “Non è che chiamano e io corro” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar – Paolo Nori e università Bicocca, le polemiche sembrano ancora non assestate. Lo scrittore, dopo un’iniziale stop al suo corso su Dostoevskij, aveva denunciato la censura, questo prima che l’Università facesse marcia indietro sulla questione. Adesso, però, Nori non si dichiara tanto sereno sull’argomento. Nori alla Bicocca: “Non è che chiamano e io corro” “Per stavolta vince la cultura”, avevamo detto su queste pagine. Ma il sereno non è ancora tornato, a quanto pare. Nelle dichiarazioni raccolte dall’Ansa, Paolo Nori è intervenuto sul “ripristino” del suo corso su Dostoevskij all’università Bicocca: “Ancora non so se ci vado oppure no. Ci devo pensare. Non è che mi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar – Paoloe università, le polemiche sembrano ancora non assestate. Lo scrittore, dopo un’iniziale stop al suo corso su, aveva denunciato la censura, questo prima che l’Università facesse marcia indietro sulla questione. Adesso, però,non si dichiara tanto sereno sull’argomento.alla: “Non è chee io” “Per stavolta vince la cultura”, avevamo detto su queste pagine. Ma il sereno non è ancora tornato, a quanto pare. Nelle dichiarazioni raccolte dall’Ansa, Paoloè intervenuto sul “ripristino” del suo corso suall’università: “Ancora non so se ci vado oppure no. Ci devo pensare. Non è che mi ...

Advertising

pbersani : Ma davvero è stato annullato a Paolo Nori un percorso didattico su Dostoevskij in ragione della “delicatezza” del m… - matteorenzi : L'Università Bicocca di Milano avrebbe bloccato una serie di lezioni su Dostoevskij di Paolo Nori. Proibire di stud… - borghi_claudio : Ah ecco... dietrofront. Meno male. L’UNIVERSITÀ BICOCCA DI MILANO PRIMA RINVIA IL CORSO DI PAOLO NORI SU DOSTOEVSK… - madovevado : RT @PBerizzi: Quindi Marcello Foa in televisione (e prima alla presidenza Rai) va bene e Paolo Nori in università no. Tutto molto bello, di… - madovevado : RT @la_kuzzo: Il prorettore della Bicocca di Milano ha detto al Corriere che non voleva bloccare Dostoevskij, solo ampliare il corso con au… -