Calcio | Milan Escluse lesioni muscolo - tendinee per Romagnoli

L'evoluzione clinica del centrale e capitano rossonero sarà valutata giorno per giorno MILANO - Stefano Pioli tira un sospiro di sollievo. L'esame a cui è stato sottoposto questa mattina il difensore

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Milan Calcio: Milan, escluse lesioni per Romagnoli Escluse lesioni muscolo - tendinee per Alessio Romagnoli. E' l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore del Milan dopo il problema fisico all'adduttore sinistro rimediato ieri nel derby della semifinale d'andata di Coppa Italia. L'evoluzione clinica, fa sapere il club rossonero, verrà valutata giorno per ...

