Biden fa la parte del comandante d'Occidente, ma tono e postura non hanno nulla di eroico (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un'ovazione per il presidente Volodymyr Zelensky martedì nel Parlamento europeo; e, poche ore più tardi, un'ovazione per l'ambasciatrice ucraina a Washington Oksana Markarova, che assiste, nella tribuna d'onore, al discorso sullo stato dell'Unione del presidente Usa Joe Biden davanti al Congresso riunito in sessione plenaria. L'ambasciatrice tiene in mano una bandierina del suo Paese; la first lady, Jill, vestita di giallo e di blu come molte parlamentari nell'emiciclo, l'abbraccia. Di fronte all'invasione russa, che prosegue brutale da una settimana, l'Ucraina continua a ricevere vibrante solidarietà, ma anche aiuti concreti. Nel suo discorso, Biden dice che il presidente russo Vladimir Putin, "un dittatore", "pagherà il prezzo" dell'aggressione all'Ucraina e sprona Stati Uniti e Paesi alleati a "resistere uniti". Cosa che – nota – sta avvenendo, ...

