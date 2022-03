Assegno Unico INPS, brutta sorpresa in arrivo: chi riguarda (Di mercoledì 2 marzo 2022) Marzo è il mese in cui l’Assegno Unico universale diventa operativo con la partenza dei primi pagamenti; c’è una sorpresa Marzo è il mese in cui l’Assegno Unico universale diventa operativo. Arrivano i primi pagamenti alle famiglie italiane. Si tratta delle richieste che sono partite da gennaio 2022 in avanti. L’Assegno Unico sostituisce il precedente L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 2 marzo 2022) Marzo è il mese in cui l’universale diventa operativo con la partenza dei primi pagamenti; c’è unaMarzo è il mese in cui l’universale diventa operativo. Arrivano i primi pagamenti alle famiglie italiane. Si tratta delle richieste che sono partite da gennaio 2022 in avanti. L’sostituisce il precedente L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

MagnaniBruna : @bx1ale_cia I sindacati hanno altri impegni:campagna dei 730,isee, assegno unico e manifestazioni pro ucraina in pi… - AntonellaGiud11 : @INPS_it Buongiorno ma chi a redito di cittadinanza si deve fare domanda per l'assegno unico grazie a chi mi risponde - ProDocente : Assegno unico universale, che cosa è, chi ne ha diritto, quanto spetta. Tutte le info utili [FAQ e VIDEO TUTORIAL] - INPS_it : #Pensioni in pagamento: ??applicazione delle modifiche alla tassazione; ??attuazione #AssegnoUnico; ??applicazione… - federicocenci : RT @CafCisl: ??????????? Da marzo 2022 puoi ricevere l’assegno unico per la tua famiglia se hai fatto domanda a gennaio o febbraio ? L’importo… -