(Di martedì 1 marzo 2022) Il clamoroso ritorno di Danielin Italia pare ormai a un. Il play 34enne, ex azzurro, a breve dovrebbe chiudere il suo rapporto col Cska per accordasi con la. Il patron ...

Advertising

SportandoIT : Virtus Segafredo Bologna, accordo imminente con Daniel Hackett - OdeonZ__ : Virtus Bologna, che colpo: Hackett è a un passo - VuNereBologna : ?? La Virtus Bologna oltre Daniel Hackett lavora anche per il centro Jordan Mickey. Anche il pivot però deve liberar… - Gazzetta_it : Virtus Bologna, che colpo: Hackett è a un passo #LBA - NozzaRiccardo : RT @AlessandroMagg4: Daniel Hackett alla Virtus Bologna. Accordo imminente. Lo riferisce Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Bologna

Il clamoroso ritorno di Daniel Hackett in Italia pare ormai a un passo. Il play 34enne, ex azzurro, a breve dovrebbe chiudere il suo rapporto col Cska per accordasi con la. Il patron Zanetti e il suo braccio destro Luca Baraldi stanno per chiudere un altro grande colpo di mercato. Tutto è decollato nel giro di poche ore: l'escalation degli eventi bellici ...... nonostante le due bellissime partite controe Venezia. La squadra di Restivo prova a ... Sassari con tutte presenti (tranne il capitano Arioli che mancherà per lungo tempo), mentre lanon ...Prosegue senza un attimo di respiro il campionato del Fila, che dopo la pausa forzata di gennaio continua il proprio percorso per recuperare le tante sfide che sono saltate all'inizio del 2022.La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che a seguito degli accertamenti clinico – diagnostici previsti, effettuati nello scorso fine settimana di concerto con la Virtus Segafredo Bologna, il ...