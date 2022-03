Verona, esplosione in una fabbrica di vernici di Poiano: morto un 58enne (Di martedì 1 marzo 2022) È morto l’operaio che risultava disperso nell’esplosione e successivo incendio nella fabbrica di vernici a Poiano, alle porte di Verona. L’uomo era stato visto al lavoro stamane dai compagni, ma quando è stato fatto l’appello, all’esterno dello stabilimento, di lui non c’era traccia. La vittima è un cittadino italiano di 58 anni che viveva a Verona. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la deflagrazione. Pare che l’uomo stesse eseguendo una normale procedura lavorativa, forse il travaso di sostanze da un contenitore all’altro; in questa fase sarebbe scaturita una scintilla che, a contatto con i solventi chimici, avrebbe provocato l’esplosione. Nella zona vige tuttora l’ordinanza, firmata dal sindaco sindaco Federico Sboarina, che impone ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Èl’operaio che risultava disperso nell’e successivo incendio nelladi, alle porte di. L’uomo era stato visto al lavoro stamane dai compagni, ma quando è stato fatto l’appello, all’esterno dello stabilimento, di lui non c’era traccia. La vittima è un cittadino italiano di 58 anni che viveva a. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la deflagrazione. Pare che l’uomo stesse eseguendo una normale procedura lavorativa, forse il travaso di sostanze da un contenitore all’altro; in questa fase sarebbe scaturita una scintilla che, a contatto con i solventi chimici, avrebbe provocato l’. Nella zona vige tuttora l’ordinanza, firmata dal sindaco sindaco Federico Sboarina, che impone ai ...

