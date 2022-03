Ucraina | Zelensky al Parlamento Ue | “Dimostrateci che siete con noi”

(Di martedì 1 marzo 2022) Bruxelles – “Vorrei sentire da parte vostra che la scelta dell’verso l’Europa viene incoraggiata. Vogliamo essere membri a pari diritti dell’Europa. Stiamo dimostrando a tutti che questo è quello che siamo. Senza l’Unione Europea l’sarebbe sola. Abbiamo dimostrato che siamo come voi, ora mostrateci cheal nostro fianco, che non ci abbandonate, e cheeuropei. Così la luce vincerà contro il buio”. L’ha detto il presidente dell’, Volodymyr, in videocollegamento con la plenaria delEuropeo.“E’ stata una mattina tragica per noi. Kharkiv è stata colpita, è una zona con tante università e tanti russi. Stamattina due missili hanno colpito Piazza della Libertà, ci sono decine di vittime – ha aggiunto -. Putin dice che la ...

... che immaginava un conflitto lampo nel Paese, una 'partita' da risolvere in 48 ore con la fuga die l'instaurazione di un governo - amico a Kiev. Leggi anche Guerra- Russia, colpita ...Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo intervento in videocollegamento alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo sulla guerra in. 12,57 ": Diamo ...Il presidente ucraino Zelensky in collegamento con il Parlamento europeo: “Non abbandonateci, paghiamo un prezzo altissimo per la nostra libertà”. La Russia, che ha bloccato l’accesso al Mare di Azov, ...Collegato in videoconferenza, il presidente ucraino Zelensky ha lanciato un appello: "Dimostrateci che siete con noi, provateci che non ci lascerete soli e che siete davvero europei".