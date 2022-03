Ucraina: Quartapelle (Pd), 'sostegno al governo anche per difesa territoriale ucraini' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - "Condividiamo il discorso del presidente Draghi in Parlamento e sosterremo tutte le iniziative che il governo italiano vorrà fare per fermare l'aggressione russa". Lo ha detto Lia Quartapelle, al Nazareno, al termine della segreteria del Pd convocata stamattina con all'Odg la crisi Ucraina. "Ripudiamo la guerra di Putin e sosteniamo tutte le iniziative del governo, anche quelle a sostegno della difesa territoriale Ucraina", ha sottolineato la responsabile Esteri del partito. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - "Condividiamo il discorso del presidente Draghi in Parlamento e sosterremo tutte le iniziative che ilitaliano vorrà fare per fermare l'aggressione russa". Lo ha detto Lia, al Nazareno, al termine della segreteria del Pd convocata stamattina con all'Odg la crisi. "Ripudiamo la guerra di Putin e sosteniamo tutte le iniziative delquelle adella", ha sottolineato la responsabile Esteri del partito.

