Ucraina | l’ex generale Fabio Mini | “Guardate il cielo | non la lunga colonna di carri Se sarà attacco a Kiev | arriverà da lì”

(Di martedì 1 marzo 2022) Ladiche marcia verso? “E’ sostanzialmente ferma, per capire dove vada davvero e a far cosa dovremo guardare il”. Se sta ferma e nessuno la colpisce poi “ci sono dei perché tattici e politici”. La guerra vista con gli occhi di un ex militare di alto livello offre spunti e risposte per domande che all’apparenza sembrano incomprensibili. E che alla luce di risposte di tipo tecnico-strategico “dopo” paiono quasi ovvie. Ha questa capacità, un tempo capo di Stato Maggiore del Comando Nato per il Sud Europa, in pensione da molti anni ma come tutti incollato alle tv e ai siti specialistici che seguono il conflitto fotogramma per fotogramma. Partiamo da quellanera di65 km che avanza ...