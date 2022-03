**Ucraina: attacco contro base militare, uccisi oltre 70 soldati** (Di martedì 1 marzo 2022) Kiev, 1 mar. (Adnkronos) - oltre 70 militari ucraini sarebbero stati uccisi nell'attacco di artiglieria russo contro la base militare di Okhtyrka, tra Kharkiv e Kiev. A scriverlo su Telegram è stato il responsabile regionale Dmytro Zhyvytskyy, postando immagini dell'edificio colpito e di soccorritori che scavano tra le macerie. In un successivo post su Facebook, Zhyvytskyy ha parlato di molti soldati russi ed alcuni residenti uccisi durante gli scontri avvenuti domenica. Lo riporta il Guardian. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Kiev, 1 mar. (Adnkronos) -70 militari ucraini sarebbero statinell'di artiglieria russoladi Okhtyrka, tra Kharkiv e Kiev. A scriverlo su Telegram è stato il responsabile regionale Dmytro Zhyvytskyy, postando immagini dell'edificio colpito e di soccorritori che scavano tra le macerie. In un successivo post su Facebook, Zhyvytskyy ha parlato di molti soldati russi ed alcuni residentidurante gli scontri avvenuti domenica. Lo riporta il Guardian.

