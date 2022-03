Ucraina, anche la moda fa la sua parte (Di martedì 1 marzo 2022) La moda in quanto libera espressione di sé può (e deve) contribuire all'emancipazione individuale e collettiva nelle nostre società. Ce lo ricorda Ralph Toledano all'inaugurazione della Fashion Week di Parigi, e ce lo testimoniano i fashion designer ucraini che abbiamo intervistato. Dalle sfilate a Instagram, come sta reagendo la moda di fronte alla guerra e cosa possiamo fare per supportare l'Ucraina Leggi su vanityfair (Di martedì 1 marzo 2022) Lain quanto libera espressione di sé può (e deve) contribuire all'emancipazione individuale e collettiva nelle nostre società. Ce lo ricorda Ralph Toledano all'inaugurazione della Fashion Week di Parigi, e ce lo testimoniano i fashion designer ucraini che abbiamo intervistato. Dalle sfilate a Instagram, come sta reagendo ladi fronte alla guerra e cosa possiamo fare per supportare l'

Advertising

lucianonobili : Colpisce vedere che quello che abbiamo costruito sia un sogno, una terra promessa per chi è fuori. Mentre da noi si… - christianrocca : Nella maleodorante propaganda dei Liberali per Putin c’è la balla che con Trump tutto questo non sarebbe successo.… - nzingaretti : Un pensiero deve andare ai cittadini dell'Ucraina ma anche a tutti quei ragazzi russi, quegli intellettuali, che in… - remiromi1 : @Pepkins88 Ma anche non è questa la risposta che dobbiamo dare ADESSO all'Ucraina. Che facciamo, dopodomani entrano… - mild_takes : RT @tancredipalmeri: Importantissimo da sottolineare: la diretta non era a uso Tv, ma era la trasmissione del consiglio di sicurezza bielo… -