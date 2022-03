Ucraina: accoglienza profughi Napoli. A Salerno 30 posti (Di martedì 1 marzo 2022) Il Comune di Napoli con l’assessorato alle Politiche Sociali coordinera’ l’accoglienza dei profughi in fuga dall’Ucraina che sara’ cosi’ strutturata: il primo step prevede, in accordo con la Regione Campania, il trasferimento presso l’albergo COVID (168 posti) dove saranno effettuati screening completi sia per escludere contagi che per gestirli e per verificare la situazione sanitaria generale degli ospiti; successivamente i profughi saranno dislocati in diverse strutture come ad esempio la struttura comunale di Marechiaro (55 posti) e i CAS di Napoli (40 posti), Benevento (30 posti), Salerno (31 posti), Caserta (50 posti), Avellino (30 posti) ai quali ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 marzo 2022) Il Comune dicon l’assessorato alle Politiche Sociali coordinera’ l’deiin fuga dall’che sara’ cosi’ strutturata: il primo step prevede, in accordo con la Regione Campania, il trasferimento presso l’albergo COVID (168) dove saranno effettuati screening completi sia per escludere contagi che per gestirli e per verificare la situazione sanitaria generale degli ospiti; successivamente isaranno dislocati in diverse strutture come ad esempio la struttura comunale di Marechiaro (55) e i CAS di(40), Benevento (30),(31), Caserta (50), Avellino (30) ai quali ...

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Oggi l’Italia è pronta a fare la sua parte per ospitare chi fugge dalla guerra e per aiutarlo a i… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, sono stati stanziati 10 mln di euro per consentire di organizzare ed attuare gli interventi più urgenti e… - enpaonlus : Pubblicata l’annunciata nota del @MinisteroSalute che consente ai profughi in fuga dall’Ucraina di entrare in Itali… - Dome689 : Ucraina, scuola e università italiane si mobilitano per i profughi. Dall’accoglienza ai finanziamenti per i ricerca… - blogfp : RT @Avvenire_Nei: Ucraina. Profughi in fuga dalla guerra, così Milano si prepara ad accoglierli -