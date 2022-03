The Dawn FM Experience: il viaggio di The Weeknd dentro se stesso (Di martedì 1 marzo 2022) The Dawn FM è molto più di un concept album: è l’esodo di The Weeknd all’interno della sua psiche, accompagnato dalla musica. Il cantante ha rilasciato uno special chiamato The Dawn FM Experience, in cui egli costruisce un universo onirico nel quale, come un contemporaneo Dante Alighieri, viaggia e si perde alla ricerca di se stesso. “Adesso state ascoltando Dawn FM 103.5, siete stati nell’oscurità troppo a lungo, è tempo di camminare nella luce e di accettare il vostro destino a braccia aperte. Spaventati? Non preoccupatevi, noi saremo al vostro fianco per tenervi la mano e guidarvi attraverso questa transizione indolore. Ma cos’è questa fretta? Rilassatevi e godetevi un’altra ora di musica commerciale “liberate voi stessi” su Dawn FM 103.5, restate ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) TheFM è molto più di un concept album: è l’esodo di Theall’interno della sua psiche, accompagnato dalla musica. Il cantante ha rilasciato uno special chiamato TheFM, in cui egli costruisce un universo onirico nel quale, come un contemporaneo Dante Alighieri, viaggia e si perde alla ricerca di se. “Adesso state ascoltandoFM 103.5, siete stati nell’oscurità troppo a lungo, è tempo di camminare nella luce e di accettare il vostro destino a braccia aperte. Spaventati? Non preoccupatevi, noi saremo al vostro fianco per tenervi la mano e guidarvi attraverso questa transizione indolore. Ma cos’è questa fretta? Rilassatevi e godetevi un’altra ora di musica commerciale “liberate voi stessi” suFM 103.5, restate ...

Advertising

jungle1970 : @Jaack_17 @siteatrt @Jpaglia99 @StellaSirio60 @iCarlotta @Agenzia_Ansa <<E da buon dinosauro, ascolto il Death Meta… - jn_M00N : quale è il vostro album preferito senza skip? io sono ossessionata da dawn FM di the weeknd - metal_it : ROTTING CHRIST, diffuso il video 'The Dawn Of A Ne Age' dall'album solista di Sakis Tolis ?? LEGGI LA NEWS COMPLET… - liaoncloudnine : mi serve un'abbreviazione per yona come per kny perché sia akatsuki no yona che yona of the dawn che yona la princi… - hinatroia : ho iniziato Yona of the dawn spero non rimanga una donzella incapace per tanti altri episodi perché ho voglia di dropparlo -