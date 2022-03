SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 1 marzo

(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Idell’deldi, 12022. La combinazione: 15 – 44 – 60 – 79 – 81 – 83, Jolly 64 e Superstar 64. Nessun ‘sei’ né ‘5+1’ al concorso odierno del-SuperStar. In cinque hanno centrato il ‘5’, aggiudicandosi la quota unitaria di 42.218,66 euro. Per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 il jackpot stimato è di 165.400.000 euro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Oltre ai numeri vincenti di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto pubblicheremo poi le quote. ESTRAZIONI DEL LOTTO DI MARTEDI' 1 MARZO 2022 Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto ... In cinque centrano il '5' I numeri dell'estrazione vincente del SuperEnalotto di oggi, 1 marzo 2022. La combinazione vincente: 15 - 44 - 60 - 79 - 81 - 83, Jolly 64 e Superstar 64. Nessun 'sei' né '5+1' al concorso odierno del ...