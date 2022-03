Siria: Ong, solo a febbraio 333 uccisi in conflitto (Di martedì 1 marzo 2022) Più di 300 persone sono state uccise solo a febbraio nel conflitto armato in corso in Siria da più di 10 anni. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Più di 300 persone sono state uccisenelarmato in corso inda più di 10 anni. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in, secondo cui nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Siria Ong Siria: Ong, solo a febbraio 333 uccisi in conflitto Più di 300 persone sono state uccise solo a febbraio nel conflitto armato in corso in Siria da più di 10 anni. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui nel bilancio si contano 161 vittime civili, di cui 34 tra bambini e adolescenti e 11 donne. Le vittime tra militari e miliziani sono 172, per lo più miliziani dell'ISIS, membri ...

