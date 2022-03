Rottamazione ter, proroga per pagare la rata: ecco quando (Di martedì 1 marzo 2022) Il termine per pagare la rata della Rottamazione ter, fissata a ieri 28 febbraio, ha avuto una proroga di 5 giorni. La proroga per pagare entro il 7 marzo è riservata ai contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-ter e sono in regola con i pagamenti precedenti e poter così mantenere le agevolazioni previste. All’appuntamento con il fisco sono chiamati 718 mila contribuenti (su 1,25 milioni che avevano aderito per la Rottamazione ter e saldo e stralcio a inizio pandemia) in regola con le rate precedenti, mentre sono 532 mila (il 43% del totale) i cittadini che non sono in regola con i pagamenti precedenti, anche a causa della crisi economica generata dalla pandemia, e che hanno già perso i benefici della definizione agevolata e ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 1 marzo 2022) Il termine perladellater, fissata a ieri 28 febbraio, ha avuto unadi 5 giorni. Laperentro il 7 marzo è riservata ai contribuenti che hanno aderito alla-ter e sono in regola con i pagamenti precedenti e poter così mantenere le agevolazioni previste. All’appuntamento con il fisco sono chiamati 718 mila contribuenti (su 1,25 milioni che avevano aderito per later e saldo e stralcio a inizio pandemia) in regola con le rate precedenti, mentre sono 532 mila (il 43% del totale) i cittadini che non sono in regola con i pagamenti precedenti, anche a causa della crisi economica genedalla pandemia, e che hanno già perso i benefici della definizione agevolata e ...

Advertising

LiveSicilia : Cartelle esattoriali, scaduta la rottamazione ter, si va verso la pace fiscale? - infoiteconomia : Cartelle esattoriali, il 28 febbraio prossima scadenza per la rata della rottamazione ter - infoiteconomia : Rottamazione ter, scade la rata ma per pagare c'è tempo fino al 7 marzo - aiconsultingsrl : Agli sgoccioli il termine per saldare la rata della Rottamazione-ter - AteneoWeb : Agli sgoccioli il termine per saldare la rata della Rottamazione-ter -