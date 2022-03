Raccolte 25mila confezioni farmaci | Funari | aiuto concreto

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma – Oltre 25 miladiraccolti da 265e, che aiuteranno le persone indigenti di 67 enti assistenziali del territorio, sono i dati di Roma e provincia della 22esima Giornata di Raccolta del Farmaco che si è tenuta dall’8 al 14 febbraio, invitando i cittadini a donare un farmaco da banco. “Sono numeri significativi- spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara- a conferma della validità dell’iniziativa nel portare una chi si trova nelle difficoltà economiche di non potere acquistare nemmeno una medicina, anche a seguito della pandemia.” “Ringrazio il Banco Farmaceutico per avere promosso questa raccolta, che abbiamo voluto patrocinare come assessorato alle Politiche Sociali; ringrazio isti che ...