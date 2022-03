Prezzi | Istat | inflazione febbraio al 5 | 7% | mai così dal' 95

Advertising

istat_it : Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari a febbraio inflazione al 5,7% (da 4,8% del mese precedente) #istat… - istat_it : Prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona da +3,2% a +4,2% su base annua #istat… - istat_it : Prezzi al consumo: a gennaio inflazione al 4,8% da 3,9% del mese precedente (confermata la stima preliminare)… - DiegoMozzo : RT @istat_it: Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari a febbraio inflazione al 5,7% (da 4,8% del mese precedente) #istat https://t.… - fainformazione : Istat, a febbraio 2020 l'inflazione aumenta del +5,7% rispetto a un anno fa L' Istat ha comunicato la stima preli… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi Istat

Secondo le stime preliminari dell', nel mese di febbraio 2022 l'indice nazionale deial consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,9% su base mensile (+1,6% il mese ...L'rende noto che nel mese di febbraio 2022 l'indice nazionale deial consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,9% su base mensile e del 5,7%...(Teleborsa) - Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di febbraio 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un ...Secondo le stime preliminari, nel mese di febbraio 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,9% su base mensile ...