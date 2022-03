Pino secolare abbattuto dal vento | l' Orto dell' Infinito perde un simbolo L' albero si trovava al centro del luogo leopardiano

Advertising

Immortale_89 : @Dayne999 @mannocchia Tanto a coppa dell'ojo i tank russi già l'hanno sfonnata sulle radici di un pino secolare. -

Ultime Notizie dalla rete : Pino secolare

corriereadriatico.it

RECANATI - È bastata qualche raffica di vento a spazzar via la storia che undell'Orto dell'Infinito portava con sé. Ha fatto da sfondo a tutte le serate evento che si sono svolte in quel luogo negli ultimi anni. Ritratto in molte foto scattate sul giardino ...A fine novembre la tettoia dell'autorimessa dei mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco di Canicattì fu distrutta dal crollo di un alto. Ad oggi ancora permangono i problemi. E' stata solo sostituita l'auto pompa serbatoio che si trovava in direzione dell'albero. Per fortuna non c'erano persone altrimenti il bilancio ...RECANATI - È bastata qualche raffica di vento a spazzar via la storia che un pino secolare dell’Orto dell’Infinito portava con sé. Ha fatto da sfondo a tutte le ...A fine novembre la tettoia dell'autorimessa dei mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco di Canicattì fu distrutta dal crollo di un alto pino secolare. Ad ...