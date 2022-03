Operazioni portuali | le soluzioni Portmax di BKT

Leggi su cityroma

(Di martedì 1 marzo 2022) Resistenza, massima trazione su asciutto e bagnato, elevata durabilità del tempo: sono tutte caratteristiche imprescindibili per i pneumatici destinati alle. Oltre alle necessità “generali” è importante dire che ogni macchinario che opera in questi ambienti ha delle caratteristiche ben specifiche e di conseguenza il pneumatico deve essere studiato nel dettaglio. Le gru a ponte, ad esempio, necessitano dicon carcasse decisamente robuste in grado di sopportare il peso considerevole del macchinario. I veicoli per la movimentazione di container richiedono invece pneumatici che garantiscano massima efficienza operativa e stabilità eccezionale in modalità di sollevamento; in particolare per i reach stacker occorrono pneumatici che assicurino una manovrabilità eccellente e ottimo controllo in modalità di ...