Ma davvero Sky è in vendita? (Di martedì 1 marzo 2022) Per Dazn l’incognita Russia. Il dossier Sky Italia ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzotta. Non è un grande momento per Dazn e Sky, i due rivali sul mercato dei diritti tv del calcio di Serie A in Italia. Dazn aveva già i suoi tanti problemi sul fronte degli abbonati (scarsi), delle dispute con AgCom per la solidità del segnale e le rilevazioni degli ascolti. E adesso arriva pure la guerra in Ucraina che, a livello di sanzioni e di difficoltà a fare business, potrebbe colpire Leonard Valentinovich Blavatnik, fondatore del colosso Access Industries che controlla Dazn. Sky Italia, invece, deve confrontarsi con un periodo di revisione del core business, causa perdita della gran parte dei diritti della Serie A fino al 2024, e di forte ristrutturazione aziendale, con migliaia di persone in uscita nel piano 2021-2024: circa 2.750 unità scelte tra i 5 mila dipendenti diretti e i 6 mila ... Leggi su tvzoom (Di martedì 1 marzo 2022) Per Dazn l’incognita Russia. Il dossier Sky Italia ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzotta. Non è un grande momento per Dazn e Sky, i due rivali sul mercato dei diritti tv del calcio di Serie A in Italia. Dazn aveva già i suoi tanti problemi sul fronte degli abbonati (scarsi), delle dispute con AgCom per la solidità del segnale e le rilevazioni degli ascolti. E adesso arriva pure la guerra in Ucraina che, a livello di sanzioni e di difficoltà a fare business, potrebbe colpire Leonard Valentinovich Blavatnik, fondatore del colosso Access Industries che controlla Dazn. Sky Italia, invece, deve confrontarsi con un periodo di revisione del core business, causa perdita della gran parte dei diritti della Serie A fino al 2024, e di forte ristrutturazione aziendale, con migliaia di persone in uscita nel piano 2021-2024: circa 2.750 unità scelte tra i 5 mila dipendenti diretti e i 6 mila ...

Advertising

tvzoomitalia : Ma davvero Sky è in vendita? @SkyItalia @DAZN_IT @Claplaz - peaceforitaly : @AlessandroOrs17 davvero illuminante l’intervento del prof. Ordini a Sky tg24. Cercate di ascoltarlo senza preconcetti. - Federic38934101 : A questo punto spero davvero facciano qualcosa in tv insieme almeno possiamo continuare a seguirli. Se i vertici m… - Pattu1967 : @la_patrizia_ Se è quella che è passata su SKY è meravigliosamente angosciante e drammatica … davvero fatta benissi… - sportli26181512 : NBA, Los Angeles Lakers, Jeanie Buss è stufa: lascia l'arena in anticipo. VIDEO: Dura poco più di un tempo la prese… -

Ultime Notizie dalla rete : davvero Sky "PerdutaMente" Alzheimer ...vederlo presto in tv? Direttore intanto il film sarà nei cinema ma posso annunciarle che anche Sky ...lo manderà in onda Al termine di questo percorso qual è la storia che più ti ha toccato? È davvero ...

Benevento - Cremonese, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici All'andata finì pari: una prova di forza di Lapadula e compagni che sentono davvero vicina la ... Sul satellite c'è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma ...

Torna la stagione dei motori, ecco l'offerta Gazzetta+Sky per non perdere davvero nulla La Gazzetta dello Sport Ma davvero Sky è in vendita? Il quotidiano “ItaliaOggi” scrive che «il dossier di Sky sta già girando su qualche tavolo». Dopo il sensibile calo dei ricavi, le spese di ristrutturazione e la politica degli sconti per mantenere la ...

F1, Carlo Vanzini: “Ferrari da Mondiale nel 2022? Piedi di piombo. Spero in vittorie e podi” Il Mondiale di F1 2022 è ormai all'orizzonte. Il via ufficiale sarà dato con il Gran Premio del Bahrein del 20 marzo per cui, giorno più giorno meno, siamo ormai a meno di tre settimane dal primo sema ...

...vederlo presto in tv? Direttore intanto il film sarà nei cinema ma posso annunciarle che anche...lo manderà in onda Al termine di questo percorso qual è la storia che più ti ha toccato? È...All'andata finì pari: una prova di forza di Lapadula e compagni che sentonovicina la ... Sul satellite c'è da registrare il ritorno di(match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma ...Il quotidiano “ItaliaOggi” scrive che «il dossier di Sky sta già girando su qualche tavolo». Dopo il sensibile calo dei ricavi, le spese di ristrutturazione e la politica degli sconti per mantenere la ...Il Mondiale di F1 2022 è ormai all'orizzonte. Il via ufficiale sarà dato con il Gran Premio del Bahrein del 20 marzo per cui, giorno più giorno meno, siamo ormai a meno di tre settimane dal primo sema ...