M5S, i giudici di Napoli si riservano. Conte resta ancora sospeso, così come lo statuto (Di martedì 1 marzo 2022) Si sono riservati la decisione i giudici della Settima sezione civile del Tribunale di Napoli chiamato ad esprimersi sulla richiesta di revoca presentata dai legali del Movimento 5 Stelle sulla sospensione dello statuto del M5S e sulla nomina di Giuseppe Conte a presidente del Movimento. Nel corso dell’udienza, durata circa 2 ore, sono intervenuti, per il Movimento 5 Stelle, i professori Claudio Consolo, Francesco Cardarelli e Francesco Astone, mentre per i tre attivisti storici del meetup napoletano che hanno presentato il ricorso contro lo statuto del M5S è intervenuto l’avvocato Lorenzo Borrè (nella foto), storico legale dei grillini espulsi che ha già inanellato diverse vittorie in giro per gli uffici giudiziari della Penisola. Le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive. In ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) Si sono riservati la decisione idella Settima sezione civile del Tribunale dichiamato ad esprimersi sulla richiesta di revoca presentata dai legali del Movimento 5 Stelle sulla sospensione dellodel M5S e sulla nomina di Giuseppea presidente del Movimento. Nel corso dell’udienza, durata circa 2 ore, sono intervenuti, per il Movimento 5 Stelle, i professori Claudio Consolo, Francesco Cardarelli e Francesco Astone, mentre per i tre attivisti storici del meetup napoletano che hanno presentato il ricorso contro lodel M5S è intervenuto l’avvocato Lorenzo Borrè (nella foto), storico legale dei grillini espulsi che ha già inanellato diverse vittorie in giro per gli uffici giudiziari della Penisola. Le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive. In ...

Advertising

fattoquotidiano : Open, il Pd voterà a favore di Renzi e contro i giudici insieme al centrodestra. Conte: “M5s voterà no al conflitto… - SecolodItalia1 : M5S, i giudici di Napoli si riservano. Conte resta ancora sospeso, così come lo statuto - sissiisissi2 : RT @sissiisissi2: #Udienza #M5s I giudici della settima sezione civile del Tribunale di Napoli si sono riservati la decisione sulla richies… - agoacciaio : RT @claudiodamico72: Giorno del giudizio per il Movimento. Si decide sul rientro di #Conte. Sul tavolo dei giudici di Napoli, il ricorso… - Ateodemocratico : RT @sissiisissi2: #Udienza #M5s I giudici della settima sezione civile del Tribunale di Napoli si sono riservati la decisione sulla richies… -